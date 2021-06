Van der Poel stapt met verkoudheid af in Ronde van Zwitserland

Wielrenner Mathieu van der Poel gaat niet meer van start in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. De kopman van Alpecin-Fenix, die deze week twee etappes won in Zwitserland, is wat verkouden.

Volgens zijn Belgische ploeg heeft Van der Poel na het natte weer van de afgelopen dagen een lichte verkoudheid opgelopen. De medische staf heeft besloten dat het beter is hem uit de koers te halen, om zijn gezondheid niet verder te schaden met het oog op de komende wedstrijden. Van der Poel reed enkele dagen in de leiderstrui. Hij raakte die donderdag kwijt aan Richard Carapaz, de winnaar van de vijfde etappe.

Het team van Van der Poel laat weten dat de Nederlands kampioen en zijn ploeggenoten iedere twee dagen zijn getest op het coronavirus. Alle tests waren negatief.

Van der Poel verdedigt volgende week zijn titel bij de NK op de weg en gaat daarna van start in de Ronde van Frankrijk. De wielrenner wil op de Olympische Spelen van Tokio om de medailles strijden bij het mountainbiken.