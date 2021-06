Voormalig atleet en recordhouder Haico Scharn (75) overleden

Voormalig atleet en recordhouder op de 1500 meter Haico Scharn is overleden. Dat heeft de Atletiekunie laten weten. Vier maanden geleden stierf ook zijn echtgenote, oud-sprintster Els Vader. Scharn was al geruime tijd ernstig ziek. Hij werd 75 jaar.

Scharn, geboren in Gemert, behoorde vanaf eind jaren 60 tot en met de eerste helft van de jaren 70 op de middellange afstand tot de top van Nederland. Hij blonk vooral uit op de 1500 meter, waarop hij tussen 1968 en 1974 niet alleen vijf nationale titels veroverde, maar tevens zowel in- als outdoor enkele nationale records vestigde.

Bovendien was hij de eerste Nederlander die in 1973 met zijn tijd van 3.59,3 de Engelse mijl binnen de 4 minuten wist af te leggen. Een jaar later scherpte hij dit zelfs aan tot 3.57,18, een record dat elf jaar overeind zou blijven.