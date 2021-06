Basketballers Phoenix Suns op weg naar finale in NBA

De basketballers van Phoenix Suns zijn hard op weg naar de finale van de play-offs in de westelijke divisie van de NBA. De Suns, die in de reguliere competitie als tweede eindigden achter Utah Jazz, wonnen ook het derde duel met Denver Nuggets: 116-102. De ploeg uit Phoenix kan de best-of-sevenserie zondag al beslissen.

Devin Booker (28 punten) en Chris Paul (27) waren de topscorers bij de Suns. Nikola Jokic blonk weer uit bij de Nuggets met 32 punten, 20 rebounds en 10 assists, maar de Serviër kon niet voorkomen dat de kansen van zijn ploeg op een plek in de finale verder slonken. Jokic werd voor de wedstrijd gehuldigd als meest waardevolle speler (MVP) van het reguliere seizoen. De 2,11 meter lange Serviër droeg de trofee op aan al zijn teamgenoten. “Deze prijs is niet voor mij, maar voor al deze jongens”, zei de 26-jarige Jokic.

Philadelphia 76ers nam de leiding in de serie tegen Atlanta Hawks, door in Atlanta het derde duel met 127-111 te winnen. Joel Embiid was met 27 punten de topscorer bij de ‘Sixers’, die de serie waren begonnen begonnen met een nederlaag voor eigen publiek. Maandag treffen de Sixers en de Hawks elkaar weer in Atlanta. De ploeg die vier wedstrijden wint, plaatst zich voor de finale van de play-offs in het oosten.