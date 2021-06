Caldas ziet EK-winst hockeyers als ‘goede voorbode’ voor Spelen

Bondscoach Max Caldas ziet de Europese titel van de Nederlandse hockeyers als mooie opmaat naar het grote doel, goud pakken op de Olympische Spelen. “Dit is een heel goede voorbode voor de rest van de zomer”, zei Caldas bij de NOS na de EK-finale in Amstelveen tegen Duitsland, die via shoot-outs werd gewonnen (4-1).

Jip Janssen was de gevierde man bij Oranje. Terwijl de officiĆ«le speeltijd al was verstreken, benutte hij een strafcorner (2-2) waardoor er shoot-outs nodig waren om tot een winnaar te komen. “Het allermooiste was het moment dat de corner aangegeven werd. Het hele stadion was stil. Dan vertrouw je gewoon op je routines”, zei Janssen. “En blijkbaar heb ik die genoeg ingeslepen. Fantastisch. Dit maakt het alleen maar extra mooi, met die shoot-outs er bij.”

Thijs van Dam besliste de shoot-outs door ook de vierde Nederlandse beurt om te zetten in een doelpunt. “Dit is zo onwijs gaaf, in eigen stadion”, aldus de 24-jarige hockeyer. “Ik had een plan en wist hoe ik dat moest uitvoeren.”

Caldas, de bondscoach die na de Spelen stopt bij Oranje, liep na de treffer van Van Dam direct van het veld. “Nee, niet vanwege emoties. Ik moest gewoon plassen”, zei de geboren Argentijn lachend. “We zijn goed bezig. Dit is een bevestiging van hoe goed we kunnen zijn. We zijn op dit EK veel dingen wijzer geworden. We zijn heel veelzijdig, iedereen kan op zijn manier iets bijdragen. En we hebben een goede keeper. Maar dat wisten we al heel lang.”