Djokovic: hier winnen van Nadal is als de Mount Everest beklimmen

Tennisser Novak Djokovic heeft op de toppen van zijn kunnen gespeeld om in halve finale van Roland Garros zijn rivaal Rafael Nadal te verslaan. “Vanavond was mijn beste wedstrijd ooit in Parijs”, zei hij na afloop van de indrukwekkende viersetter: 3-6 6-3 7-6 (4) 6-2. Hij noemde de zege een van zijn “drie grootste overwinningen” uit zijn carrière.

Djokovic toonde veel respect voor de Spaanse gravelkoning. “Het is lastig nog grotere woorden te vinden dan alle superlatieven die je kan bedenken voor de prestaties van Rafa op Roland Garros. De hoeveelheid overwinningen op deze baan is indrukwekkend”, aldus de Serviër, die voor de dertigste keer van Nadal won in 58 ontmoetingen. “Elke keer als je met hem op de baan stapt, dan weet je dat je soort van de Mount Everest moet beklimmen om hier van deze gast te winnen.”

De nummer 1 van de wereld prees verder de sfeer in het stadion, waar de fans dit keer ondanks de avondklok mochten blijven zitten om het duel af te kijken. “Om van Rafa op deze baan te winnen moet je je beste tennis spelen. En vanavond speelde ik mijn beste tennis.”

Nadal zei dat het niet zijn beste dag was, ook al had hij naar eigen zeggen gevochten. “Soms win je, soms verlies je. Ik had een grote kans. Er waren een paar bizarre punten maar de vermoeid sloeg toe”, reageerde de huidige nummer drie van de wereld na zijn derde nederlaag ooit op Roland Garros.