Financiële schade voor breedtesport minder groot dan verwacht

De financiële impact van het coronavirus op de Nederlandse sportsector is iets minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. Het Mulier Instituut, dat al sinds het uitbreken van de coronacrisis begin vorig jaar onderzoek doet, schat de schade voor de breedtesport in de derde rapportage op 537 miljoen euro. Eind november, toen de tweede Monitor Sport en Corona werd gepresenteerd, bedroeg dat volgens de onderzoekers nog ruim 700 miljoen.

Bij de eerste uitgave, in juli, was de schatting dat de schade voor de sport in Nederland 400 tot 600 miljoen euro zou bedragen. Volgens het Mulier Instituut valt de financiële schade nu lager uit dan verwacht, omdat de sportsector meer kosten heeft kunnen besparen. De onderzoekers hebben ook een beter beeld van de diverse steunmaatregelen die sportverenigingen en -ondernemers hebben ontvangen.

Het omzetverlies bedraagt in 2020 iets meer dan 1,8 miljard euro, vooral veroorzaakt door het coronavirus. Maandenlang moesten verenigingen en sportondernemers, zoals fitnesscentra en zwembaden, dicht blijven. Het grootste deel van het omzetverlies zit bij de ondernemers (1,4 miljard). De verenigingen, ondernemers, sportbonden en gemeenten slaagden erin om bijna de helft van de misgelopen omzet (782 miljoen) op te vangen door kosten te besparen. Ze ontvingen zo’n 534 miljoen euro uit de steunpakketten van de overheid.

Het Mulier Instituut doet met steun van het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag van Nederlanders. Het ministerie stuurde de derde monitor vrijdagavond naar de Tweede Kamer, begeleid door een brief van minister Tamara van Ark waarin ze aangeeft “alle vertrouwen” te hebben dat er weer gebouwd kan gaan worden “aan een vitale en krachtige sportsector”.

Bij 43 procent van de sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald, met name bij zaal- en binnensportverenigingen. Bij bijna de helft bleef het aantal gelijk, een klein deel (8 procent) had een sterke stijging. Sportkoepel NOC*NSF meldde eerder al dat bij meer dan veertig sportbonden het ledenaantal is afgenomen. In totaal ging het om ruim 150.000 gestopte leden.

Het onderzoek van het Mulier Instituut toont ook weer aan dat Nederlanders sinds het uitbreken van de crisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het gaat vooral om kwetsbare groepen en mensen met een lage sociaal-economische status. Volgens de onderzoekers “lijkt de sociale kloof alleen maar groter te worden”. Volgens Van Ark zijn “blijvende investeringen in sport en bewegen nodig” om die kloof te dichten. “Als corona ons iets heeft geleerd, is dat sport en bewegen juist onderdeel van een oplossing hiervoor zijn.”