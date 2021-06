Hockeyers winnen EK op miraculeuze wijze via shoot-outs

De Nederlandse hockeyers hebben voor de zesde keer de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Max Caldas versloeg Duitsland in de finale via shoot-outs: 4-1. Die shoot-outs waren nodig omdat Jip Janssen helemaal aan het einde van de wedstrijd een strafcorner benutte, terwijl de officiële speeltijd al was verstreken: 2-2.

De hockeyers werden in 1983, 1987, 2007, 2015 en 2017 al Europees kampioen. De ploeg van Caldas had de finale bereikt door titelverdediger België, ook de regerend wereldkampioen, via shoot-outs te verslaan.

Vorige week stonden Nederland en Duitsland ook al tegenover elkaar in de groepsfase. Toen gaf Oranje in de slotfase een voorsprong van 2-0 uit handen nadat keeper Pirmin Blaak met een groene kaart van het veld was gestuurd (2-2). In de finale toonden de hockeyers karakter, door twee keer terug te komen van een achterstand. In de shoot-outs bleef Oranje foutloos met treffers van Jeroen Hertzberger, Thierry Brinkman, Robbert Kemperman en Thijs van Dam. Keeper Blaak had één redding en zag een Duitser de bal naast het doel schieten.

In de eerste helft van de finale in het sfeervolle Wagener-stadion werd Oranje bij vlagen overlopen door Duitsland. Het was vooral aan Blaak te danken dat het halverwege ‘slechts’ 0-1 stond. De doelman hield Oranje met heel wat knappe reddingen in de wedstrijd. Blaak werd in het tweede kwart alleen gepasseerd door Christopher Rühr, die een strafbal benutte nadat Jorrit Croon op de doellijn een schot met zijn lichaam had geblokkeerd.

Een fortuinlijk doelpunt aan het begin van het derde kwart hielp de ploeg van Caldas terug in de wedstrijd. Kemperman slalomde de cirkel in en zijn voorzet verdween via een Duitse stick in het doel (1-1). Op verzoek van de Duitsers keek de videoarbiter het doelpunt nog eens terug, maar ze zag geen reden om de treffer af te keuren. Na die gelijkmaker kwam de wedstrijd ook op het veld meer in evenwicht.

Oranje leek toch met zilver genoegen te moeten nemen toen Constantin Staib de Duitsers met nog iets meer dan 4 minuten op de klok op fraaie wijze op 2-1 bracht. Staib tikte de bal uit over Blaak in het doel. Op miraculeuze wijze wisten de Nederlandse hockeyers het duel toch nog naar zich toe te trekken. Terwijl de officiële speeltijd al voorbij was, pushte Janssen raak uit een strafcorner. In de shoot-outs maakte Oranje het af.