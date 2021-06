Opnieuw brons voor judoka Meyer op WK

Judoka Roy Meyer heeft op de WK in Boedapest een bronzen plak veroverd in de klasse boven 100 kilogram. In de strijd om de derde plaats was de 30-jarige Meyer op ippon te sterk voor de Braziliaan Rafael Silva, van wie hij op de Olympische Spelen van 2016 in de herkansingen verloor.

Voor de Nederlandse afvaardiging in Hongarije was het al de vijfde bronzen plak van het toernooi. Eerder pakten Frank de Wit, Sanne Vermeer, Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis brons.

Meyer, die twee jaar geleden ook derde werd op de WK in Tokio, gaat volgende maand niet naar de Olympische Spelen. Zwaargewicht Henk Grol heeft de voorkeur gekregen in de klasse +100 kilogram.