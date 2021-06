Pogacar laat ploeggenoot Ulissi winnen in Ronde van Slovenië

De Italiaanse wielrenner Diego Ulissi heeft de vierde etappe in de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De renner van Team Emirates mocht het ploegwerk op de slotklim naar Nova Gorica afmaken. Tadej Pogacar, de kopman van de ploeg en de leider in het algemeen klassement, gunde de zege aan Ulissi.

De vierde etappe over ruim 164 kilometer telde vijf beklimmingen, met de finish bergop. De renners van Team Emirates domineerden op de steile slotklim. Pogacar en Ulissi bleven vooraan over met de Italiaan Matteo Sobrero van Astana. De 22-jarige Sloveen, vorig jaar winnaar van de Tour de France, deed in de laatste honderden meters het kopwerk. Hij bleef in het zadel zitten toen Ulissi wegsprong. Sobrero reageerde wel, maar hij kon de 31-jarige Italiaan niet meer achterhalen. Vlak voor de streep werd hij nog gepasseerd door Pogacar, die ook juichend over de finish kwam.

De Emirates-kopman gaat met een royale voorsprong van 1.21 op Ulissi de slotetappe van zondag in, over ruim 175 kilometer van Ljubljana naar Novo Mesto.