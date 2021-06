Tennisser Cilic voor het eerst in drie jaar weer in ATP-finale

Tennisser Marin Cilic heeft zich voor het eerst in drie jaar weer eens geplaatst voor een finale van een ATP-toernooi. De Kroaat bereikte de eindstrijd van het grastoernooi van Stuttgart door een zege op de Oostenrijker Jurij Rodionov, die opgaf bij 6-3 en 1-0 voor Cilic.

De 32-jarige Cilic, de mondiale nummer 47, stond in 2018 op het gras van Queen’s voor het laatst in de finale. Hij versloeg toen Nick Kyrgios in twee tiebreaks.

In de finale neemt Cilic het op tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime (20), die opgaat voor zijn eerste ATP-titel. De nummer 21 van de wereld, die bij de laatste vier de Amerikaan Sam Querrey met 6-4 7-5 versloeg, verloor al zeven keer een finale.

Stuttgart is het enige toernooi dat deze week gespeeld wordt op de ATP Tour. Het grastoernooi van Rosmalen, dat deze week zou plaatsvinden, werd van de kalender geschrapt.