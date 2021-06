Wielrenner Urán wint tijdrit in Zwitserland, Dumoulin vijfde

De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Urán heeft de zevende etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De 34-jarige coureur van EF Education – Nippo was de beste in een zware klimtijdrit van ruim 23 kilometer, met onder meer een col van de eerste categorie, de Oberalppass. Hij finishte na een flink aantal haarspeldbochten in de afdaling in een tijd van 36 minuten en 2 seconden.

Tom Dumoulin eindigde verdienstelijk als vijfde, op 56 seconden van Urán. De coureur van Jumbo-Visma maakte afgelopen zondag in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland zijn rentree in het peloton na een ingelaste pauze om over zijn toekomst na te denken. Hij eindigde toen in de openingstijdrit over bijna 11 kilometer als zestiende, op 32 seconden van winnaar Stefan Küng uit Zwitserland.

Urán was zaterdag 40 seconden sneller dan nummer 2 Julian Alaphilippe uit Frankrijk, die in de afdaling wat minder risico nam. De Zwitser Gino Mäder kwam op de derde plaats uit, op 54 seconden van de dagwinnaar.

Klassementsleider Richard Carapaz gaf als nummer 4 eveneens 54 seconden toe op Urán. In de algemene rangschikking hield de renner uit Ecuador een marge over van 17 seconden op de Colombiaan, die van de vijfde naar de tweede plaats klom.

In de slotetappe op zondag wacht het peloton nog een flinke beproeving, met een aantal lange beklimmingen. Andermatt is zowel start- als finishplaats van de rit over 160 kilometer.