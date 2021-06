Autocoureur Van Kalmthout tweede in Detroit Grand Prix

Rinus van Kalmthout is bij de eerste race van het IndyCar-weekeinde in Detroit op het stratencircuit van Belle Island Park als tweede geëindigd. De Nederlandse autocoureur wist in de slotfase van de wedstrijd over 70 ronden het podium nog te bereiken. Hij finishte op 1,7 seconde van de Zweedse winnaar Marcus Ericsson, een voormalig coureur in de Formule 1.

Kort achter ‘VeeKay’, de racenaam van Van Kalmthout in de Verenigde Staten, eindigde Pato O’Ward als derde. De Mexicaan was vanaf poleposition van start gegaan.

Voor Ericsson was het zijn eerste zege in het IndyCar-circuit. De Australiër Will Power leek in Detroit te gaan winnen, maar de leider in de race kreeg bij een herstart zijn motor niet meer aan de praat.

Van Kalmthout had zich als twaalfde gekwalificeerd voor deze GP-race. Het was dit seizoen zijn tweede podiumplaats in de IndyCar Series. Bijna een maand geleden behaalde hij zijn eerste overwinning in de GMR Grand Prix in Indianapolis. ‘VeeKay’ staat momenteel met 231 punten vierde in het klassement, dat wordt aangevoerd door de Spanjaard Alex Palou (263 punten).

Zondag is de tweede GP-race in Detroit. Tot dusver hebben de eerste zeven races van het seizoen, dat zestien wedstrijden omvat, steeds een andere winnaar gekregen.