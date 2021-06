Cavendish wint laatste rit Ronde van België, eindzege Evenepoel

Wielrenner Mark Cavendish heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van België gewonnen. De Brit van Deceuninck – Quick-Step was in een rommelige sprint na 178,7 kilometer de snelste. Cavendish klopte de Belg Tim Merlier en de Duitser Pascal Ackermann. Dylan Groenewegen werd vierde.

De eindzege ging naar de Belg Remco Evenepoel. De renner van Deceuninck – Quick-Step had vooraf aan de slotrit een voorsprong van 45 seconden op zijn land- en ploeggenoot Yves Lampaert en die kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Evenepoel, die in mei in de Ronde van Italië moest opgeven als gevolg van een val, won de etappekoers in België voor de tweede keer. In 2019 was hij ook al de beste. Vorig jaar ging de Ronde van België niet door vanwege de coronapandemie.