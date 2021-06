Djokovic: droom die uitkomt om hier weer te winnen

Novak Djokovic noemde het een droom die uitkomt dat hij nog een keer Roland Garros wist te winnen. De Servische nummer 1 van de wereld deed dat eerder in 2016. “Het waren hele zware dagen, negen uur tennis in 48 uur tijd en winnen van twee fantastische spelers. Ik kwam 2-0 achter, maar ik bleef geloven in mijn kansen”, zei Djokovic.

De winnaar bedankte in een eerste reactie het publiek in het Court Philippe-Chatrier en daarna zijn team, zijn familie en zijn coach. “Het was een fantastische sfeer”, zei hij. Uit handen van oud-winnaars Björn Borg en Jim Courier kreeg Djokovic de beker.