Djokovic is derde tennisser die alle grandslams twee keer wint

Tennisser Novak Djokovic is pas de derde speler die het lukt om alle grandslamtoernooien voor de tweede keer te winnen. De Servische nummer één van de wereld voltooide zijn tweede ‘career slam’ door in Parijs zijn tweede titel op eisen in een finale tegen de Griek Stefanos Tsitsipas.

Met zijn tweede titel op Roland Garros won Djokovic alle grandslamtoernooien nu minimaal twee keer. Alleen de Australische tennissers Roy Emerson (1961-1967) en Rod Laver gingen hem hierin voor. Laver won zowel in 1962 als in 1969 de vier grandslams in een kalenderjaar.

Djokovic voltooide zijn eerste ‘career slam’, het winnen van de vier grandslamtoernooien, in 2016 door in Parijs de finale te winnen van de Brit Andy Murray. De Serviër had toen ook alle vier de grandslams achter elkaar gewonnen, te beginnen met de titel op Wimbledon in 2015 en daarna de US Open, de Australian Open en Roland Garros.

In totaal heeft de huidige nummer 1 van de wereld nu 19 grandslamtitels. Hij won negen keer de Australian Open, vijf keer Wimbledon, drie keer de US Open en twee keer Roland Garros. De Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael Nadal hebben ieder 20 titels, maar Federer won Roland Garros maar één keer (2009) en Nadal won de Australian Open maar een keer (2009).