Djokovic tegen Tsitsipas in finale Roland Garros

De Servische tennisser Novak Djokovic kan in Parijs zijn negentiende grandslamtitel veroveren. De nummer 1 van de wereld moet dan in de finale van Roland Garros wel zien af te rekenen met Stefanos Tsitsipas, die voor het eerst de eindstrijd van een grandslamtoernooi heeft bereikt. Djokovic was in de halve finales recordkampioen Rafael Nadal de baas.

De Spanjaard won dertien van de laatste zestien edities van Roland Garros. Djokovic schreef het toernooi in de Franse hoofdstad in 2016 op zijn naam. Nadal, de ‘koning’ van het gravel, had zich gedurende dat toernooi met een polsblessure moeten terugtrekken.

Als de 34-jarige Serviër ook Tsitsipas verslaat, heeft hij nog maar één grandslamtitel minder dan de recordhouders Roger Federer en Nadal. De 22-jarige Griek verkeert echter in goede vorm. Tsitsipas won in de aanloop naar Roland Garros de graveltoernooien van Monte Carlo en Lyon.

In de onderlinge ontmoetingen met Djokovic staat Tsitsipas met 5-2 achter. De twee troffen elkaar enkele weken geleden in Rome in de kwartfinales, met de Serviër als winnaar. Vorig jaar was Djokovic op Roland Garros in de halve finales in vijf sets te sterk voor Tsitsipas. Hij moest het toen in de eindstrijd afleggen tegen de ongenaakbare Nadal.