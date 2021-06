Djokovic verslaat Tsitsipas in Parijs en pakt 19e grandslamtitel

Tennisser Novak Djokovic heeft voor de tweede keer in zijn carrière de titel op Roland Garros gepakt. De als eerste geplaatste Serviër en nummer 1 van de wereld versloeg in Parijs na ruim vier uur in vijf sets de Griek Stefanos Tsitsipas: 6-7 (6) 2-6 6-3 6-2 6-4.

Voor Djokovic is het de negentiende grandslamtitel. Hij won Roland Garros in 2016, door Andy Murray in de finale te verslaan. Hij won negen keer de Australian Open, vijf keer Wimbledon en pakte drie keer de titel op de US Open. Daarmee zit hij Nadal en Roger Federer op de hielen, die ieder twintig grandslamtitels hebben.

Djokovic had de finale gehaald door titelverdediger en dertienvoudig winnaar Rafael Nadal uit te schakelen. De als vijfde geplaatste Tsitsipas stond voor de eerste keer in een finale van een grandslamtoernooi. Hij won in de halve finale van de Duitser Alexander Zverev.

Tsitsipas had de partij in zonnig Parijs aanvankelijk helemaal in de hand. De Griek, die op 5-4 in de eerste set een setpoint niet wist te benutten na een lange rally, pakte in de tiebreak een 4-0-voorsprong. Djokovic kwam echter terug en kreeg ook een setpoint, maar verloor de tiebreak alsnog met 8-6. In de tweede set pakte Tsitsipas meteen een break met sterk tennis en goed loopwerk. Met een tweede break pakte hij de set met 6-2.

Djokovic, die voor de zesde keer in de finale stond in Parijs, gaf zich echter nog niet gewonnen. De 34-jarige tennisser brak na vijf breakpoints de opslagbeurt van Tsitsipas en kwam op 3-1. De Serviër won zijn eigen servicebeurten overtuigend en greep de set met 6-3.

Tsitsipas liet zich na de derde set door de fysio behandelen aan zijn onderrug. De Griek leverde daarna echter meteen in de vierde set zijn eigen service in. Met een dubbele break trok Djokovic de stand weer helemaal gelijk in sets. De Serviër oogde ook wat fitter aan het begin van de eerste vijfde set in een Roland Garros-finale sinds 2004.

Voor Tsitsipas werd het winnen van zijn opslagbeurten steeds moeilijker, mede doordat zijn service niet meer zo goed liep als in het begin van de partij. De Griek overleefde breakpoints in de eerste game, maar verloor op 1-1 zijn service. Tsitsipas voorkwam een dubbele break achterstand op 4-2, maar kon niet voorkomen dat Djokovic op 5-4 op eigen service zijn eerste matchpoint kreeg. Dat sloeg Tsitsipas met een fraaie backhand nog weg. Op het tweede matchpoint was het wel raak.