Hockeycoach Annan: dit hadden we nodig richting de Spelen

Alyson Annan kijkt met een positief gevoel terug op de vrij moeizaam gewonnen finale (2-0) op het EK in eigen land. Oranje had het lastig met Duitsland en won zonder echt te imponeren.

“Dit hebben we nodig richting de Spelen; moeilijke wedstrijden in dit soort omstandigheden”, zei Annan voor de camera van de NOS over de finale in het Wagener Stadion, waar zich ruim 3000 Oranje-fans hadden verzameld.

“We hebben er hard voor moeten werken en het was niet makkelijk. Als we kansen wat eerder hadden afgemaakt, was het eerder beslist.” Pas in de slotfase maakte Frédérique Matla de beslissende 2-0.

Na een overtuigende groepsfase kreeg de ploeg van Annan vrijdag in de halve eindstrijd ook al de nodige weerstand van België. “We moeten er niet vanuit gaan dat alles makkelijk gaat. Wij werken hard om de nummer 1 van de wereld te zijn, maar als we verliezen zegt iedereen dat we slecht spelen en als we winnen dan is het makkelijk”, reageerde Annan vrij fel.

Annan meldde dat ze de olympische selectie snel bekend gaat maken. “We hebben gisteravond een lang gesprek gehad en we zijn er grotendeels uit”, aldus de coach. “Nu gaan we eerst even goed rusten, want het is een lang seizoen geweest. En dan beginnen we over tien dagen weer.”