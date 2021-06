Hockeyster De Goede: er zaten nog wat schoonheidsfoutjes in

Eva de Goede beweerde dat de hockeysters tijdens het EK nog een beetje zoekende waren. De aanvoerster van Oranje was trots dat ze er deze week ondanks een polsblessure bij was in Amstelveen, waar ze met haar ploeg in de finale Duitsland met 2-0 versloeg.

“We zijn nog heel erg op zoek, maar het is ook een uitdaging voor ons; we willen wel op ons best spelen, maar ook weer niet te vroeg pieken”, zei De Goede, die met haar ploeg in voorbereiding is op de Olympische Spelen in Tokio, bij de NOS.

“We zijn volle bak gegaan en het is niet erg als sommige dingen niet lukken. Er zaten nog wat schoonheidsfoutjes in, maar daar kunnen we nog aan werken in aanloop naar de Spelen om daar gewoon een gouden plak te winnen.”

De Goede leek het EK te gaan missen omdat ze begin april haar pols brak. Ze keerde echter snel terug. “Ik ben onwijs trots en dit had ik niet durven dromen”, aldus De Goede. “Dit zijn kippenvelmomenten en spelen voor thuispubliek is het lekkerste wat er is. Dit gaan we tijdens de Spelen niet meemaken.”