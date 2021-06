Hockeysters prolongeren titel op EK in eigen land

De Nederlandse hockeysters hebben hun Europese titel geprolongeerd. Op het EK in Amstelveen maakte de ploeg van bondscoach Alyson Annan de favorietenrol waar door in de finale Duitsland met 2-0 te verslaan.

Marloes Keetels zette Nederland in de 18e minuut op voorsprong. Keetels tikte van dichtbij raak op aangeven van Caia van Maasakker, die haar strafcorner niet rechtstreeks op doel afvuurde. In het restant bleef het lang spannend, totdat Frédérique Matla het duel vlak voor tijd besliste. De scheidsrechter keurde het doelpunt af omdat ze dacht dat Matla de bal met de bolle kant van haar stick in het doel had gewerkt, maar de videoref oordeelde dat dat niet het geval was. Matla maakte haar achtste doelpunt van het toernooi, waarmee ze topscorer werd van het EK.

Na het eerste doelpunt van Keetels waren er kansen op de 2-0, maar de marge werd niet vergroot door Oranje. Aan de andere kant moest keepster Josine Koning een aantal keer handelend optreden, ook bij een aantal strafcorners. Koning kreeg de voorkeur boven Anne Veenendaal, met wie ze concurreert om een plek in het doel.

In het Wagener Stadion waren ruim 3000 toeschouwers aanwezig. Zij zagen dat Nederland niet imponeerde, maar de wedstrijd wel vrij zakelijk uitspeelde. Oranje wist op het EK in eigen land alle wedstrijden te winnen. In de poule werden Ierland (4-0), Spanje (7-1) en Schotland (10-0) verslagen en in de halve finales België met 3-1.

Voor Oranje is het de derde EK-titel op een rij. Twee jaar geleden werden de Duitse hockeysters ook verslagen en ook toen werd het 2-0. Het was de elfde EK-titel voor Nederland.

De hockeysters zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen. Annan maakt eerdaags haar olympische selectie bekend.