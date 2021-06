Krejcikova verovert op Roland Garros ook dubbelspeltitel

Een dag na het veroveren van de titel in het enkelspel heeft de Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova ook het dubbelspeltoernooi gewonnen op Roland Garros. Samen met haar landgenote Katerina Siniakova was ze in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en Iga Swiatek uit Polen.

Krejcikova en Siniakova waren voor de derde keer de beste op een grandslamtoernooi. In 2018 wonnen ze zowel Roland Garros als Wimbledon.

21 jaar geleden was de Fran├žaise Mary Pierce de laatste tennisster die erin slaagde zowel het enkelspel als het dubbelspel te winnen. In 2000 won ze het dubbelspel met Martina Hingis.

De 25-jarige Krejcikova was zaterdag in een spannende enkelspelfinale met 6-1 2-6 6-4 de meerdere van de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova.