Landen G7 spreken steun uit aan Olympische Spelen

De G7, de groep van zeven rijke industrielanden, heeft zondag op een gezamenlijke bijeenkomst steun uitgesproken aan de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio. “Wij staan achter het initiatief de Olympische- en Paralymische Spelen op een veilige en verantwoorde manier te laten doorgaan”, zo luidde het in een verklaring.

De betreffende landen zien in de evenementen “een symbool van wereldwijde samenwerking in het overwinnen van de coronapandemie”, lieten ze verder weten.

Vooral in Japan zelf is de weerstand tegen de Olympische Spelen groot. De bevolking vreest dat door al het bezoek uit alle delen van de wereld het virus zich meer zal gaan verspreiden in het land.