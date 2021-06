Motorcrosser Herlings opent seizoen MXGP met een tweede plaats

Jeffrey Herlings is het WK in de MXGP-klasse begonnen met een tweede plaats in de Grote Prijs van Rusland. De 26-jarige motorcrosser moest op het circuit in Orlyonok genoegen nemen met een vierde plaats in de eerste manche en een tweede plaats in de tweede manche.

De zege in de GP van Rusland ging naar de Sloveen Tim Gajser. De wereldkampioen van 2019 en 2020 was in beide manches veruit de beste. Hij heeft met 50 punten tien punten meer dan Herlings in de WK-stand.

Herlings moest zich na een matige start in de eerste manche terugknokken van een elfde positie. Hij haalde tegen het einde van de race de Italiaan Alessandro Lupino in om alsnog vierde te worden. In de tweede manche lag de Brabantse wereldkampioen van 2018 al snel op de derde plek en daar bleef hij lang rijden totdat Antonio Cairoli voor hem ten val kwam en met een defecte motor moest opgeven.