Nederlands judoteam onderuit op WK tegen Frankrijk

Nederland is in de eerste ronde van de WK voor gemengde judoteams uitgeschakeld. Oranje verloor in Boedapest met 4-0 van grootmacht Frankrijk.

Karen Stevenson, die normaal in de klasse tot 78 kilogram uitkomt, nam het in de eerste partij op tegen zwaargewicht Lea Fontaine. De Nederlandse probeerde met actief judo haar zwaardere tegenstandster in beweging te krijgen maar kreeg na ruim 2 minuten een ippon tegen.

Jur Spijkers liet zich in de tweede partij verrassen door de ervaren Cyrille Maret en verloor op ippon. Ook Pleuni Cornelisse kon haar duel niet in winst omzetten. De Nederlandse verloor van Geatane Deberdt met een waza-ari. Joan-Benjamin Gaba haalde het beslissende punt voor de Franse ploeg binnen door Yannick van der Kolk met waza-ari te verslaan.

Met de ruime nederlaag tegen Frankrijk kwam voor Nederland een vroegtijdig einde aan de WK. Oranje behaalde in Boedapest vijf keer brons. De WK-medailles waren voor Roy Meyer, Frank de Wit, Sanne Vermeer, Sanne van Dijke en Guusje Steenhuis.