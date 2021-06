Tennisster Konta maakt plaatsing waar op grastoernooi Nottingham

De Britse tennisster Johanna Konta heeft het grastoernooi van Nottingham gewonnen. Dat deed de nummer 1 van de plaatsingslijst door in de eindstrijd de als vierde geplaatste Chinese Zhang Shuai met 6-2 6-1 kansloos te laten.

Voor de 30-jarige Konta, die in de tweede ronde overtuigend van Lesley Pattinama-Kerkhove had gewonnen, is het haar vierde WTA-titel en haar eerste sinds april van 2017. Ruim vier jaar geleden was ze de beste in Miami.

Onlangs bleef Konta op Roland Garros in de openingsronde steken. Ze verloor in Parijs van de Roemeense Sorana Cirstea.