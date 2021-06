Turnster Geurts verrast in olympische kwalificatiewedstrijd

Turnster Elze Geurts van Turnz Amsterdam heeft verrassend de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen gewonnen. Een foutloze meerkamp bracht haar in Rotterdam op een totaal van 53,034 punten.

Daarmee bleef ze Lieke Wevers voor. Die kwam ten val op balk en vloer. Wevers behaalde een totaal van 52,033 punten. De derde plek ging naar Naomi Visser (51,567), die met een val van brug ook geen vlekkeloze meerkamp kende. Wevers behaalde de hoogste dagscore aan brug: 13,600, Visser deed dat op vloer: 13,333.

De 26-jarige Geurts werd vorige maand als laatste turnster toegevoegd aan de negenkoppige olympische trajectselectie van bondscoach Bram van Bokhoven en turnde in Rotterdam onverwacht naar de eerste plaats. Haar beste scores zette ze neer op sprong (14,667, hoogste dagscore) en vloer (13,200).

Sanne Wevers kwam in Rotterdam slechts in actie op de onderdelen balk en brug. De olympisch balkkampioene van 2016 zette de hoogste dagscore neer op balk (13,467), maar ging met haar nieuwe en verzwaarde programma aan brug drie keer onderuit (9,833).

Eythora Thorsdottir, in 2016 nog goed voor een negende plek in de meerkamp tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, was vanwege een enkelblessure afwezig. Thorsdottir hoopt tijdens de tweede kwalificatiewedstrijd, op 26 juni, wel in actie te komen.

Op uiterlijk 28 juni wordt de vierkoppige selectie voor Tokio bekend. Er worden dan ook twee reserves aangewezen.