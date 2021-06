Van Kalmthout eindigt in achterhoede in 2e GP Detroit

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft in de IndyCar Series tijdens de tweede Grand Prix van het weekeinde in Detroit genoegen moeten nemen met een plaats in de achterhoede. De Nederlander eindigde na zeventig ronden op de achttiende plek, mede door een aantal extra pitstops. Zijn achterstand op winnaar Pato O’Ward uit Mexico bedroeg bijna 17 seconden.

Van Kalmthout was vanaf de derde startpositie aan de race begonnen. O’Ward (22) ging als zestiende van start. Hij boekte zijn tweede seizoenszege. O’Ward reed alleen in de laatste drie ronden aan de leiding.

‘VeeKay’ eindigde een dag eerder op het stratencircuit van Belle Island Park als tweede, kort achter de Zweedse winnaar Marcus Ericsson, een voormalig coureur in de Formule 1.

Na acht races leidt O’Ward met 299 punten. Van Kalmthout staat op de vijfde plek met 243 punten.