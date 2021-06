Wielrenner Carapaz wint Ronde van Zwitserland, Mäder slotrit

Wielrenner Richard Carapaz heeft de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers hield stand in de laatste bergetappe van 159,5 kilometer met start en finish in Andermatt. De laatste rit werd gewonnen door de Zwitser Gino Mäder, die medevluchter Michael Woods uit Canada in de sprint klopte.

In het algemeen klassement bleef Carapaz de Colombiaan Rigoberto Uran 17 seconden voor. Uran probeerde op de beklimming van de Gotthardpas enkele keren aan te vallen, maar kon de kopman van Ineos niet losrijden. Woods plaatste wel een geslaagde demarrage en kreeg later gezelschap van Mäder. De Zwitser van Bahrain Victorious was in Andermatt de snelste in de sprint. De groep met Carapaz en Uran volgde op 9 seconden.

Sam Oomen kwam op 46 seconden binnen als twaalfde. De Tilburger van Jumbo-Visma eindigde als achtste in het algemeen klassement.