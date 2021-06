Wielrenner Groenewegen toch met goed gevoel uit Ronde van België

Wielrenner Dylan Groenewegen sloot de Ronde van België af zonder een etappezege. Toch was de sprinter best tevreden na de door Mark Cavendish gewonnen slotetappe waarin hij mede door een defect als vierde eindigde. Te zien was hoe Groenewegen op een licht verzet de laatste tientallen meters sprintte.

“De ploeg had me echt uitstekend afgezet”, keek de sprinter van Jumbo-Visma erop terug. “Toen ik de sprint aanging, voelde ik me heel sterk. Ik was ervan overtuigd dat de overwinning erin zat, maar het was balen dat ik problemen kreeg met mijn derailleur. Aan de andere kant geeft het moed dat ik weer in de juiste positie zat. Ik ga op deze manier toch wel met een goed gevoel naar huis.”

Ploegleider Maarten Wynants had gemengde gevoelens over het optreden van zijn ploeg in de etappekoers. “We wilden voor een ritzege gaan, maar dat is helaas niet gelukt. Vandaag zag het er lang heel goed uit. Helaas lukte het, in dit geval door materiaalpech, net niet.”