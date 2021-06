Wielrenner Pogacar wit Ronde van Slovenië, Bauhaus slotrit

Wielrenner Tadej Pogacar heeft in eigen land de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Tourwinnaar van vorig jaar zag zijn leiderstrui in de slotetappe van hoofdstad Ljubljana naar Nove mesto over 175,3 kilometer niet meer in gevaar komen. De rit werd gewonnen door de Duitse sprinter Phil Bauhaus.

Bauhaus, die eerder ook al de eerste etappe had gewonnen in de massasprint, klopte in Novo mesto de Australiërs Alex Edmondson en Heinrich Hausssler in de sprint. Het is voor de Duitse sprinter van Bahrain Victorious de vijfde overwinning van het seizoen.

Pogacar greep de macht in de tweede rit van de etappekoers toen hij met een voorsprong van ruim een minuut won. De kopman van UEA Team Emirates bleef in het klassement zijn Italiaanse ploeggenoot Diego Ulissi 1.21 minuut voor.