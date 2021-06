Bondscoach De Boer: 2-2 had als een nederlaag gevoeld

Frank de Boer slaakte een zucht van verlichting na de winnende treffer van Denzel Dumfries in de slotfase van het eerste duel van het Nederlands elftal op het EK met Oekraïne (3-2). “We speelden in mijn ogen best een goede wedstrijd”, zei de bondscoach. “Maar in vijf minuten gaven we bijna alles weg.”

Oranje leidde in de 74e minuut nog met 2-0. Maar na 79 minuten stond het 2-2, na treffers van Andrei Jarmolenko en Roman Jaremtsjoek. Even voor beide treffers had De Boer Daley Blind en Patrick van Aanholt naar de kant gehaald. “Maar dan nog moet de organisatie goed staan”, mopperde hij. “We weten hoe superieur het linkerbeen van Jarmolenko is. En toch laten we hem schieten en bij die 2-2 staan we ook niet goed. Gelukkig scoort Dumfries nog. Een gelijkspel van 2-2 had als een nederlaag gevoeld.”

“We verloren in die periode Zintsjenko uit het oog”, vervolgde De Boer. “Hij ging meer op links spelen. Verder speelden we een groot deel van de wedstrijd goed. We hadden alleen in de eerste helft wel mogen scoren. Ik heb een vrij goed Nederlands elftal gezien. Al met al was dit best een goede start.”