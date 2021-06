Federer wint op tennistoernooi in Halle eerste partij op gras

Roger Federer heeft bij het tennistoernooi van Halle zijn eerste partij op gras dit jaar gewonnen. De Zwitserse nummer 5 van de plaatsingslijst versloeg in twee sets Ilya Ivasjka uit Belarus in twee sets: 7-6 (4) 7-5.

Federer gaf ruim een week geleden tijdens Roland Garros op, na zijn gewonnen partij in de derde ronde tegen de Duitser Dominik Köpfer. De Zwitser wilde zijn knie niet verder belasten. Vorig jaar onderging hij twee knie-operaties.

In Halle moest de tienvoudig winnaar van het toernooi er even inkomen. Federer won de eerste set in de tiebreak van de nummer 90 van de wereld uit Belarus. In de tweede set liep het wat beter bij de Zwitser. Hij kreeg op 5-4 zijn eerste matchpoint, maar die sloeg Ivasjka nog weg. Twee games later kreeg Federer er opnieuw drie en was het op het derde matchpoint daarvan raak.

Federer treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Canadees Felix Auger-Aliassime en de Pool Hubert Hurkacz