Tsitsipas: vijf minuten voor finale overleed mijn geliefde oma

Stefanos Tsitsipas kreeg vijf minuten voor het betreden van het Court Philippe-Chatrier voor de finale van Roland Garros te horen dat zijn oma was overleden. De 22-jarige Griek was dicht bij zijn eerste grandslamtitel, maar moest de zege toch in vijf sets aan Novak Djokovic laten.

“Vijf minuten voor het betreden van de baan verloor mijn zeer geliefde oma haar strijd met het leven. Een wijze vrouw wier geloof in het leven en de bereidheid om te geven en te delen niet te vergelijken is met enig ander mens dat ik ooit heb ontmoet. Het is belangrijk dat er meer mensen zoals zij op deze wereld zijn”, schreef de nieuwe nummer 4 van de wereld op sociale media.

“Het leven draait niet om winnen of verliezen. Het gaat erom dat je geniet van ieder moment in het leven, of dat nu alleen is of met anderen. Een zinvol leven leiden zonder ellende en vernedering. Het veroveren van trofee├źn en het vieren van overwinningen is iets, maar niet alles.”

Na een voorsprong van 2-0 in sets verloor Tsitsipas uiteindelijk in vijf sets van Djokovic, de nummer 1 van de wereld die zijn negentiende grandslamtitel veroverde. “Ik zou mijn finaleplaats willen opdragen aan haar. Bedankt voor het opvoeden van mijn vader. Zonder hem was dit niet mogelijk geweest. Mensen zoals mijn oma laten je tot leven komen. Ze laten je dromen.”