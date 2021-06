Basketballers Hawks trekken stand gelijk tegen Philadelphia

De basketballers van Atlanta Hawks hebben de stand in de best-of-seven series met Philadelphia 76ers gelijkgetrokken. De ploeg won het vierde duel in de halve finales van de Eastern Conference met 103-100 en bracht de stand hiermee op 2-2. Het vijfde duel is woensdag in Philadelphia.

Trae Young had een belangrijk aandeel in de winst van de Hawks. Hij maakte 25 punten en kwam tot 18 assists, een persoonlijk record. Ook Bogdan Bogdanovic was op dreef met 22 punten. Tobias Harris was topscorer bij de 76ers met 20 punten.

Ook in de Western Conference tussen Los Angeles Clippers en Utah Jazz is er nog geen beslissing gevallen. De Clippers hielden zichzelf in de race met een zege in het vierde duel: 118-104. Ook hier is de stand nu met 2-2 in evenwicht. Kawhi Leonard en Paul George waren op dreef voor de Clippers. Ze maakten beiden 31 punten. Voor de Jazz was Donovan Mitchell de topschutter met 37 punten.