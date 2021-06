Spaanse bondscoach: we hebben kansen niet benut

De Spaanse bondscoach Luis Enrique noemde de 0-0 tegen Zweden een heel oneerlijke uitslag. “Zij hadden besloten om te verdedigen en te verdedigen”, mopperde hij. “En de Zweden hebben zelfs de kans gehad om te winnen. We hadden kansen, maar we hebben ze niet benut.”

Enrique klaagde ook over het veld in het snikhete Sevilla. “We probeerden kansen te creĆ«ren, maar de spelers hadden veel moeite om de bal op dit veld te controleren.”

De Zweedse bondscoach klonk heel tevreden. “Spanje had veel balbezit, maar het regende geen kansen. We konden verliezen, maar hadden evengoed kunnen winnen. Ik denk dat deze prestatie, uit in Spanje, fantastisch is.”