Bertens beëindigt nog dit jaar tennisloopbaan

Kiki Bertens (29) gaat haar tennisloopbaan nog dit jaar beëindigen. De beste tennisster van Nederland, de voormalig nummer 4 van de wereld, ondervindt al enige tijd hinder van een achillespeesblessure. Het herstel na een ingreep verliep moeizaam. Bovendien heeft Bertens tijdens de gedwongen coronapauze “geroken aan een leven zonder tennis” en is dat haar goed bevallen.

Bertens maakte het nieuws bekend tijdens een ingelaste bijeenkomst in Etten-Leur, op haar trainingslocatie. Ze laat nog in het midden of ze haar carrière na de Olympische Spelen beëindigt of aan het einde van het tennisseizoen. Dat laat ze afhangen van haar fysieke gesteldheid.

In een brief die Bertens voorlas, stelde ze dat “de tank leeg is”. “Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee. Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat, maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan”, schreef Bertens.

“Ik voel dat de juiste balans tussen de volle energie die ik dag in dag uit erin stop en de voldoening die ik ervan krijg er niet meer is. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt.”

Bertens is door de slepende achillespeesblessure in haar linkervoet bezig aan een teleurstellend seizoen. Ze won dit seizoen op de WTA Tour pas één wedstrijd. Begin deze maand verloor ze op Roland Garros, haar favoriete grandslamtoernooi, al in de openingsronde.

Na de vroege uitschakeling in Parijs maakte Bertens al een wat gelaten indruk. “Ik ben net de baan af, ga zo naar huis en dan gaan we eens even goed nadenken over wat we nu gaan doen. Dan zien we het wel”, stelde ze.

Na Roland Garros nam Bertens wat tijd voor zichzelf en kwam ze tot het besef dat het bestaan als topsporter haar niet meer de voldoening geeft die het eerder in haar loopbaan wel gaf.

Bertens, nog altijd de nummer 20 van de wereld, heeft tien WTA-titels veroverd. Haar laatste succes dateerde van februari 2020 toen ze voor de tweede keer het WTA-toernooi van Sint-Petersburg op haar naam schreef.

In 2016 reikte Bertens tot de halve finales op Roland Garros, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi. Ze verloor vijf jaar geleden in Parijs van Serena Williams. Twee jaar later haalde Bertens de laatste acht op Wimbledon, waar ze onder anderen Venus Williams versloeg.

Het hoogtepunt uit haar loopbaan is de titel op het gerenommeerde graveltoernooi in Madrid in 2019. Ze was toen in de finale de Roemeense Simona Halep de baas. Bertens werd toen begeleid door oud-prof Raemon Sluiter, die haar naar de wereldtop loodste. Eind 2019 zette het tweetal een punt achter de samenwerking en nam Elise Tamaëla het over.

Daarnaast was Bertens belangrijk voor het Nederlandse Fed Cup-team, dat tegenwoordig het Billie Jean King Cup-team wordt genoemd. Ze leidde de ploeg van captain Paul Haarhuis in 2016 naar de halve finales van het landentoernooi.