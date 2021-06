Coach Tamaëla en partner zagen Bertens dit jaar lijden

Coach Elise Tamaëla heeft Bertens dit jaar zien lijden. Ook Remko de Rijke, de man en tevens fysiotherapeut, heeft de “worsteling” van Bertens van dichtbij meegemaakt.

“Ik ben vooral trots op haar dat ze deze keuze heeft durven maken”, aldus Tamaela. “Ik vind het superknap dat ze dit heeft gedaan, want het was superpittig. Ik ben ook blij dat ze kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk, waar ze enorm naar uitkijkt.”

Bertens beëindigt haar loopbaan echter niet per direct. Ze maakt deze maand nog haar opwachting op Wimbledon en doet deze zomer ook mee aan de Olympische Spelen. Tamaëla: “Ik vind het een eer om dit met haar af te mogen maken.”

Tamaëla zag Bertens de afgelopen maanden afzien, omdat haar lichaam niet meewerkte. “Dan dachten we dat we weer konden pushen, maar dan was de blessure een dag later ineens verslechterd. Het was voor ons ook niet altijd even makkelijk.”

Partner De Rijke is opgelucht dat het hoge woord eruit is. “Voor mij was het ook een lastige situatie, want ik had altijd twee petten op. Ik hoef haar nu niet meer te pushen en kan nu vooral haar man zijn”, aldus De Rijke. “We hebben mooie momenten meegemaakt, met ups en downs. Het laatste wat ik wilde, was dat ze voor mij zou doorspelen.”

De Rijke benadrukt dat ze er “alles aan gedaan hebben”. “We hebben er dit gravelseizoen met haar favoriete toernooi in Madrid alles aan gedaan, keihard gewerkt en elke dag contact gehad met de arts. Maar telkens als ze bijvoorbeeld net weer het gevoel kreeg dat ze erin begon te komen, kreeg ze weer een klap”, aldus De Rijke.

“Op het gegeven moment is het na teleurstelling op teleurstelling gewoon op. Ze kreeg klap op klap. Het was een worsteling en het is jammer dat het niet beloond is.”

Tamaëla volgde eind 2019 Raemon Sluiter op als coach. Onder Sluiter haalde Bertens de wereldtop en beleefde ze haar grootste successen. “Maar ook onder Elise heeft ze het in de beginfase heel goed gedaan. Mensen die beweren dat het alleen onder Sluiter goed ging, doen Elise echt tekort.”

Bertens heeft Sluiter woensdagmiddag persoonlijk ingelicht over haar besluit. “Ik wil niet dat hij het uit de media verneemt.”