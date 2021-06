Dumoulin blij en trots met vierde titel bij NK tijdrijden

De ontlading bij Tom Dumoulin was groot toen hij over de finish was gekomen met de winnende tijd bij het NK tijdrijden. De wielrenner van Jumbo-Visma won in Emmen na 29,6 kilometer met 27 seconden verschil van Sebastian Langeveld en pakte zijn vierde Nederlandse tijdrittitel. “Dit is gewoon heel mooi”, reageerde hij blij en trots. “Het voelt fijn weer eens te winnen en nu mag ik weer een jaar lang in die mooie trui rondrijden.”

Die uitspraak licht misschien een tipje van de sluier over de toekomstplannen van Dumoulin, die in mei na een pauze zijn rentree aankondigde met als doel de olympische tijdrit in Tokio. De plannen van de wielrenner na de Spelen zijn nog niet bekend, maar Dumoulin, die zichtbaar plezier had gehad, lijkt in ieder geval van plan te zijn het rood-wit-blauw na Tokio te willen tonen.

“Ik heb natuurlijk best een lange weg afgelegd sinds ik in januari besloot tijdelijk te stoppen. Maar toen ik over de streep kwam en wist dat ik gewonnen had, voelde ik me blij maar ook trots”, zei hij. “Ik ben blij met de ruimte die ik gekregen heb van de ploeg en blij om weer terug te zijn. Het is mijn vierde tijdrittitel, maar samen met de eerste toch wel de meest speciale.”

“Ik had een lekker gevoel vandaag. Gelukkig blijkt dat ook uit de uitslag”, zei Dumoulin. “Het was toch afwachten hoe mijn lichaam hersteld was van de Ronde van Zwitserland, maar dat bleek goed. Dat is voor mij ook een goed teken”, zei hij.

Vlak na de finish had Dumoulin in een interview met Sport Noord al aangegeven dat hij vorig jaar en begin dit jaar door overtraindheid niet meer goed herstelde. Dat was volgens hem “een naar gevoel dat je je eigen lichaam niet meer herkent”. De Limburger zei dat hij na de pauze nu weer goed in zijn vel zit.

“In Zwitserland voelde ik me steeds een beetje beter en begon ik het wielrennen steeds leuker te vinden. Ik realiseer me ook wel dat de vorm nog vrij fragiel kan zijn, dus er kan ook nog een periode komen die minder is, maar daar ga ik me niet door af laten leiden”, zei hij.

Dumoulin denkt dat hij na de tijdritten in de Ronde van Zwitserland en dit NK de ideale positie op zijn tijdritfiets heeft gevonden. “Ik rijd zondag nog het NK op de weg en daarna is er eigenlijk geen wedstrijd meer tussen het NK en de Spelen behalve de Tour. Maar die rijd ik niet. Ik ga me dus met een hoogtestage voorbereiden op Tokio.”