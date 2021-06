Greenpeace maakt excuses voor protestactie in EK-stadion München

Milieuorganisatie Greenpeace heeft excuses gemaakt voor de protestactie in München vlak voor het begin van de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk. Een parachutist scheerde rakelings over het publiek en landde daarna op het veld. Twee mannen in het stadion raakten door het vliegincident gewond. Volgens de Duitse politie en de UEFA zijn ze voor verdere medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

Volgens Greenpeace was dat allemaal niet de bedoeling. “We verontschuldigen ons ervoor dat bij de Greenpeace-actie van vandaag vanwege een technische storing een noodlanding gemaakt moest worden. Mensen werden daardoor in gevaar gebracht”, schrijft de Duitse tak van de organisatie op Twitter. “We hopen dat iedereen in orde is. Dit protest was niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden. De acties van Greenpeace zijn altijd vreedzaam en geweldloos. Helaas verliep niet alles volgens plan met deze campagne.”

Het was volgens Greenpeace de bedoeling dat de parachutist een bal op het veld van de Allianz Arena zou gooien en daarna weer zou wegvliegen. De actievoerder had een motor op zijn rug hangen. Toen hij het stadion binnen vloog, leek hij één van de kabels te raken die aan het dak hangen voor de aansturing van de ‘zwevende’ camera boven het veld. De parachutist raakte daardoor de controle enigszins kwijt en scheerde rakelings over het publiek.

De man plofte met een flinke smak op het veld neer, niet ver van de zijlijn. Enkele Duitse voetballers kwamen even kijken bij de ‘indringer’ hoe het ging. Op de gele parachute stond de naam van de milieuorganisatie en de tekst ‘Kick out oil!’. Greenpeace liet via Twitter weten dat het ging om een protest tegen Volkswagen, één van de sponsoren van het EK.

Op tv was niets van het incident van te zien, maar toeschouwers in München deelden beelden via de sociale media. De actievoerder die op nogal gevaarlijke wijze het stadion was binnengevlogen, werd door enkele stewards afgevoerd.