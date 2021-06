Hockeyster Welten met Oranje mee naar Zomerspelen in Tokio

Hockeyster Lidewij Welten gaat met Oranje deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Het was lange tijd onzeker dat de tweevoudig olympisch kampioene de eindselectie zou halen vanwege een dijbeenblessure. Bondscoach Alyson Annan heeft Welten echter opgenomen in haar definitieve spelersgroep, die uit zestien hockeysters bestaat en vooralsnog vijf reserves.

Half mei liep Welten bij haar club Den Bosch een dijbeenblessure op in de kampioenswedstrijd tegen Amsterdam (1-0). Daardoor moest de 30-jarige aanvalster eerder deze maand het EK in Amstelveen aan zich voorbij laten gaan. Welten is goed voor dik 200 interlands en veroverde naast twee keer olympisch goud ook twee wereldtitels.