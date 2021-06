Oud-captain Haarhuis ‘toch wel verrast’ door beslissing Bertens

Paul Haarhuis was “toch wel verrast” toen hij dinsdag het nieuws vernam dat Kiki Bertens (29) haar loopbaan nog dit jaar gaat beëindigen. Haarhuis maakte Bertens de afgelopen jaren mee in de hoedanigheid van captain van het Nederlandse Billie Jean King Cup-team.

“Ik had niet verwacht dat ze zo abrupt zou stoppen”, aldus Haarhuis. “Ik wist dat ze onlangs al een gesprek had met Jacco Eltingh en ze stuurde me eerder deze week een appje of ze me even kon bellen. Toen heb ik de scenario’s op een rijtje gezet. Ik dacht: misschien gaat ze niet naar de Olympische Spelen.”

Telefonisch meldde Bertens dat ze nog dit jaar een punt zet achter haar loopbaan. Mogelijk neemt ze afscheid na de Olympische Spelen, maar het kan ook dat de voormalig nummer 4 na Tokio nog een aantal maanden doorgaat.

“Zonder haar blessure zou dit nog niet gebeurd zijn. Ik wist wel dat Kiki niet het type was dat tot haar 37e door zou gaan met tennissen, maar dit is wel heel direct”, aldus de voormalig captain. “Het is een combinatie van ingrediënten: de blessure, het coronavirus waardoor toernooien en tennis in het algemeen minder leuk waren en het thuis kunnen proeven aan een leven na tennis.”

Volgens Haarhuis (55) kan Bertens terugkijken op een “fabelachtige carrière”. “Ze heeft fantastische wedstrijden gespeeld in de Billie Jean King Cup en heeft ongelooflijke resultaten geboekt op de tour. Neem alleen een kwartfinales op Wimbledon, op haar minst favoriete ondergrond gras. En welke tennissers in Nederland kunnen nou zeggen dat ze in de top 5 van de wereld hebben gestaan?”, aldus de oud-profspeler.

“Ze heeft misschien niet tien jaar lang in de top 10 gestaan, maar in de jaren dat ze zo goed was, heeft ze de aandacht voor het tennis een enorme boost gegeven. We gaan haar enorm missen en ook voor het Billie Jean King Cup-team is het een enorme aderlating. Ze kon, inclusief het dubbelspel, altijd drie van de vijf potten voor haar rekening nemen. Als zij erbij was, waren de resultaten beter, zo simpel is het.”

In 2016 bereikte het Nederlandse team de halve finales van de Billie Jean King Cup, toen nog de Fedcup genoemd. Frankrijk bleek bij de laatste vier te sterk. Half april kwam Bertens voor het laatst in actie in het landentoernooi. Ze won in Den Bosch tegen China haar eerste partij, maar kwam vervolgens niet meer in actie omdat de achillespeesblessure weer opspeelde.