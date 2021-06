Tennisser Auger-Aliassime schakelt Federer uit in Halle

Roger Federer is bij het grastoernooi van Halle in de tweede ronde uitgeschakeld. De Zwitserse tennisser die het toernooi in het Duitse Halle tien keer op zijn naam schreef, verloor in drie sets van de Canadees Felix Auger-Aliassime: 4-6 6-3 6-2.

Federer was de titelverdediger in Halle door zijn zege in 2019. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie.

De 39-jarige Zwitser won de eerste set nog wel, mede doordat hij vier breakpoints van Auger-Aliassime wist weg te werken. In de tweede set nam de Canadese nummer 21 van de wereld met zijn goede service het initiatief. Op de eerste van drie matchpoints op 5-2 in de derde set maakte de 20-jarige Auger-Aliassime het met een ace af.

Federer ging naarmate de partij vorderde steeds slechter serveren en maakte met 25 onnodige fouten er tien meer dan zijn tegenstander. De jonge Canadees sloeg ook nog eens 9 winners meer, vooral door zijn sterke opslag. Federer kreeg geen breakkansen meer in de tweede en derde set, waar Auger-Aliassime er vijf in de tweede kreeg en zes in de derde. Daarvan benutte hij er drie.

“Het is geweldig, ik had dit zeker niet verwacht, zei Auger-Aliassime. “Ik wilde winnen, maar Roger Federer is mijn idool en het was al een enorme eer om tegen hem te mogen spelen. Ik had altijd gedacht dat hij niet meer actief zou zijn op de tour als ik proftennisser werd”, zei de Canadees die precies 19 jaar jonger is dan de Zwitser. “Ik was een beetje nerveus zeker toen ik me realiseerde dat ik kon winnen, maar ik speelde heel goed, bijna perfect tennis.”

Federer trok zich op Roland Garros terug na zijn zege in de derde ronde omdat hij geen risico wilde nemen met zijn knieën. De Zwitser wil komende maand voor de negende keer Wimbledon winnen.