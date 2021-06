Tokio beslist op korte termijn over fans bij Olympische Spelen

De Japanse regering beslist op korte termijn over het toelaten van toeschouwers bij de wedstrijden van de Olympische Spelen in Tokio. Een woordvoerder van de regering heeft gezegd dat er nog voor het einde van deze maand een uitspraak komt. Het gaat daarbij uitsluitend om bezoekers uit eigen land.

Volgens de laatste berichten in de Japanse media ligt er een voorstel op tafel voor 10.000 bezoekers per evenement. Eerder al werd duidelijk dat in verband met de coronapandemie bezoekers uit het buitenland niet welkom zijn.

Niet alle sportlocaties bieden plaats aan 10.000 aanwezigen. Voor de kleinere pistes zou volgens het voorstel 50 procent van de capaciteit benut mogen worden. De autoriteiten zullen één en ander laten afhangen van hoe de besmettingsgraad zich in het land de komende dagen en weken ontwikkelt.

Deelnemers en begeleiders aan de Olympische Spelen zullen zich in verband met het virus aan zeer strenge richtlijnen moeten houden.