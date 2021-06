Vrijdag uitspraak kort geding turncoach Wevers tegen KNGU

De rechtbank in Zutphen doet komende vrijdag uitspraak in het kort geding tussen turncoach Vincent Wevers en de gymnastiekunie KNGU. Dat is eerder dan verwacht.

Wevers eist dat de turnbond hem alsnog als coach meeneemt naar de Olympische Spelen. Hij is het niet eens met de turnbond, die in april besliste dat de turnsters tijdens de Spelen niet door hun persoonlijke coaches begeleid mogen worden.

De bond bepaalde dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse turnploeg begeleiden in Japan.

Wevers is de vader van de turnsters Sanne en Lieke Wevers en een van de coaches naar wie een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

“Als Vincent in het gelijk wordt gesteld, zullen we hem alsnog moeten voordragen als coach”, liet technisch directeur aldus Mark Meijer van de KNGU vorige week weten.