Wildcards Wimbledon voor oud-winnaars Murray en Venus Williams

Wimbledon heeft de Brit Andy Murray en de Amerikaanse Venus Williams een wildcard gegeven voor de komende editie, meldde de organisatie van het grandslamtoernooi. Beide tennissers staan niet hoog genoeg op de wereldranglijst voor rechtstreekse toelating tot het hoofdtoernooi.

Murray (34), de huidige nummer 124 van de wereldranglijst, won Wimbledon twee keer (in 2013 en 2016). Hij speelde dinsdag op het toernooi van Queen’s zijn eerste wedstrijd in meer dan drie maanden. De 34-jarige Schot kwam dit seizoen nauwelijks in actie door een heupprobleem en moest de Australian Open laten schieten door een besmetting met het coronavirus.

De 40-jarige Williams won Wimbledon vijf keer (2000, 2001, 2005, 2007 en 2008) en verloor vier keer de finale. Ze staat momenteel 103e van de wereld. Bij haar laatste deelname in 2019 ging ze in de eerste ronde al onderuit tegen landgenote Cori Gauff. Wimbledon begint op 28 juni.