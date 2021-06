Wimbledon verwacht deelname tennisster Osaka

Wimbledon verwacht nog altijd dat tennisster Naomi Osaka meedoet aan de komende editie van het grandslamtoernooi in Londen. “We hebben contact gehad met haar team, niet met Naomi zelf, maar zoals de zaken er nu voor staan doet ze mee. We hebben geen afmelding gekregen”, zei directeur Sally Bolton van de organiserende All England Club in The Guardian.

De Japanse nummer 2 van de wereld trok zich vorige maand terug uit Roland Garros vanwege alle ophef die haar persboycot had veroorzaakt. Osaka had voorafgaand aan het Franse grand slam laten weten niet op de persconferenties te willen verschijnen omdat het haar vaak mentale problemen bezorgt. Ze kondigde een rustperiode aan.

Toernooidirecteur Jamie Baker zei ook met het begeleidingsteam van Osaka te hebben gesproken. “Laat duidelijk zijn dat we volledig openstaan voor alles waarover ze maar wil praten. Uiteraard willen we de beste tennissers van de wereld hier hebben en behandelen we elke speler met de grootste zorg. Dat zie ik ook als mijn belangrijkste rol.”