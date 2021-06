Tennisser Murray kan zege op gras geen vervolg geven

Tennisser Andy Murray heeft zijn overwinning op gras op het toernooi van Queens eerder deze week geen vervolg kunnen geven. De 34-jarige Schot verloor in de tweede ronde van het toernooi van Queen’s in Londen met 6-3 6-3 van de Italiaan Matteo Berrettini.

Murray had in de eerste ronde de Fransman BenoĆ®t Paire met 6-3 6-2 verslagen. Het was zijn eerste zege op gras in drie jaar tijd. Murray was in het enkelspel vijf keer de beste op Queen’s: in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016.

“Ik speelde niet goed”, zei de Schot die een dag geleden een wildcard kreeg voor Wimbledon. “Ik ben niet blij dat ik met twee keer 6-3 verlies van Berrettini. Ik wil het beter doen.”