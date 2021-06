Tennisser Zverev ook snel klaar op grastoernooi Halle

Na Daniil Medvedev en Roger Federer is ook Alexander Zverev vroegtijdig uitgeschakeld op het grastoernooi van Halle. De als derde geplaatste Zverev verloor in drie sets van de Fransman Ugo Humbert: 7-6 (4) 3-6 6-3.

Met de uitschakeling in Duitsland van de als eerste geplaatste Medvedev al in de eerste ronde, het afzeggen van Stefanos Tsitsipas en de nederlaag van Federer en Zverev in de tweede ronde is de als vierde geplaatste Andrei Roeblev de hoogstgeplaatste speler in het toernooi. De Rus won zijn partij in de tweede ronde woensdag wel.

Zverev, die in de halve finale van Roland Garros werd uitgeschakeld door Tsitspas, verloor tegen Humbert de eerste set in de tiebreak. Nadat hij de stand met de winst in de tweede set gelijk trok, brak Humbert de Duitser in de derde set op 2-1. Die ene break was voldoende voor de zege.

Hubert neemt het in de kwartfinale op tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Die was in drie sets de Japanner Kei Nishikori de baas.

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer werden in de tweede ronde uitgeschakeld door de Canadees FĂ©lix Auger-Aliassime en de Pool Hubert Hurkacz. Die wonnen in twee sets: 7-6 (5) 6-3.