Tennisster Osaka meldt zich af voor Wimbledon, start wel in Tokio

Tennisster Naomi Osaka speelt niet op Wimbledon. De 23-jarige Japanse nummer 2 van de wereld, die zich eind mei terugtrok van Roland Garros na een rel over haar weigering om met de media te praten, neemt tijd voor haarzelf en haar familie. “Ze zal klaar zijn voor de Olympische Spelen en kijkt ernaar uit om voor de fans in haar thuisland te spelen”, luidt een verklaring van haar team.

Osaka trok zich terug uit Roland Garros vanwege alle ophef die haar persboycot had veroorzaakt. Ze had voorafgaand aan het Franse grand slam laten weten niet op de persconferenties te willen verschijnen omdat het haar vaak mentale problemen bezorgt.

Wimbledon meldde woensdag nog te verwachten dat Osaka mee zou doen. Eerder op de dag kreeg Wimbledon al een domper te verwerken toen de Spaanse tweevoudig winnaar van Wimbledon Rafael Nadal zich afmeldde.

Osaka, tweevoudig winnares van zowel de Australian Open als de US Open, kwam op Wimbledon nog niet verder dan de derde ronde. Nadat ze zich had teruggetrokken van het Roland Garros kondigde Osaka al aan een rustpauze te nemen. Ze meldde zich in juni ook al af voor het WTA-toernooi van Berlijn.