Verstappen hekelt ‘vage’ uitleg Pirelli over klapband

Max Verstappen heeft zich kritisch uitgelaten over de uitleg die Pirelli heeft gegeven voor zijn klapband tijdens de afgelopen Grote Prijs van Azerbeidzjan. “Ik vind het behoorlijk vaag wat zij zeggen. Het zou een stuk beter te begrijpen zij als ze met een wat duidelijkere verklaring waren gekomen”, zei de Nederlandse leider in het kampioenschap van de Formule 1 in Le Castellet, waar dit weekeinde de Grote Prijs van Frankrijk wordt verreden.

Verstappen lag op het circuit van Bakoe aan de leiding in zijn Red Bull en leek onbedreigd op weg naar de zege, toen op vijf ronden voor het einde zijn linker achterband plotseling klapte. Verstappen crashte en viel uit. Eerder in de race was de Canadees Lance Stroll van Aston Martin hetzelfde overkomen.

Bandenleverancier Pirelli kwam na onderzoek tot de conclusie dat er met de bandenkwaliteit in Bakoe niks mis was. Wel ontdekte de Italiaanse producent een breuk binnenin de band en die zou te maken kunnen hebben met de “omstandigheden tijdens het rijden”. Red Bull had na het incident zelf ook gekeken naar de auto en constateerde dat niets erop duidde dat de oorzaak van de klapband bij de auto lag. “We hebben altijd alle voorschriften van Pirelli gevolgd.”